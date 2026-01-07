Les huitièmes de finale de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations ont livré leur verdict, ce mardi 6 janvier. Après les six premières qualifications déjà acquises, l’Algérie et la Côte d’Ivoire ont complété le tableau des quarts de finale, confirmant la domination des grandes nations du football africain.

Au terme de ces huitièmes, la CAN 2025 connaît désormais ses huit derniers prétendants au sacre. Si aucune véritable surprise n’est venue bouleverser la hiérarchie, la compétition promet néanmoins des quarts de finale explosifs, avec des affiches de très haut niveau : Sénégal–Mali, Cameroun–Maroc, Nigeria–Algérie et Égypte–Côte d’Ivoire. Hormis le Mali, toutes ces sélections ont déjà inscrit leur nom au palmarès de la CAN.

Le Maroc et l’Égypte bousculés mais qualifiés

Troisièmes de leur groupe, la Tanzanie et le Bénin ont donné du fil à retordre aux cadors continentaux. Face à la Tanzanie, le Maroc a longtemps buté avant de faire la différence après l’heure de jeu. De son côté, l’Égypte a dû attendre les prolongations pour venir à bout du Bénin (3-1), après un temps réglementaire conclu sur un score de parité (1-1).

Malgré ces frayeurs, les deux géants nord-africains ont su faire parler leur expérience pour décrocher leur billet pour le tour suivant.

Le Nigeria et la Côte d’Ivoire en démonstration

Impressionnant depuis le début du tournoi, le Nigeria a poursuivi sur sa lancée en dominant largement le Mozambique (4-0). Avec quatre victoires en autant de rencontres et 12 buts inscrits, les vice-champions d’Afrique affichent une puissance offensive redoutable.

Dans le choc ouest-africain, la Côte d’Ivoire n’a laissé aucune chance au Burkina Faso (3-0) à Marrakech. Solides et efficaces, les Éléphants poursuivent sereinement la défense de leur titre, avec un bilan de trois victoires et un match nul.

Mali et Algérie au bout du suspense

Opposé à la Tunisie dans le duel des Aigles, le Mali a arraché sa qualification au terme d’un scénario renversant. Réduits à dix dès la demi-heure de jeu et menés jusqu’à la 88ᵉ minute, les Maliens ont égalisé avant de s’imposer lors de la séance des tirs au but (3-2).

Dans l’affiche la plus attendue de ces huitièmes, l’Algérie a dû patienter jusqu’aux dernières minutes des prolongations pour écarter la RD Congo. Après un match fermé au temps réglementaire, les Fennecs ont trouvé la faille grâce à Adil Boulbina, à deux minutes du terme (1-0), confirmant leur retour au premier plan continental.

Sénégal et Cameroun au rendez-vous

Tenant du titre, le Sénégal a écarté le Soudan (3-1) malgré une ouverture du score adverse. Un doublé de Pape Guèye et une réalisation d’Ibrahim M’Baye ont permis aux Lions de la Téranga de renverser la situation.

Le Cameroun, de son côté, s’est également qualifié en dominant l’Afrique du Sud (2-1), au terme d’un match engagé.

Place aux quarts de finale

Les quarts de finale débuteront ce vendredi avec deux affiches au programme : Sénégal–Mali à Tanger et Maroc–Cameroun à Rabat. Des confrontations qui s’annoncent spectaculaires et indécises, à la hauteur des ambitions affichées par les favoris.