Au Burkina Faso, les autorités affirment avoir déjoué une nouvelle tentative de coup d’État dans la nuit du samedi 3 janvier. Selon des déclarations relayées par RFI, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a accusé l’ancien président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, d’être le principal instigateur du complot, avec un financement provenant de la Côte d’Ivoire.

S’exprimant sur la télévision publique, le ministre a expliqué que le plan prévoyait une série d’assassinats ciblés, « en commençant par la neutralisation du capitaine Ibrahim Traoré », actuel chef de l’État, ainsi que de plusieurs personnalités militaires et civiles. Toujours selon Mahamadou Sana, l’opération devait se poursuivre par la mise hors service de la base de drones, avant une intervention militaire terrestre de forces extérieures.

Le gouvernement burkinabè pointe directement Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en septembre 2022 et actuellement en exil au Togo.

D’après les autorités, l’ex-lieutenant-colonel aurait eu « pour mission clé de concevoir et planifier les actions, de rechercher et mobiliser les fonds, et de recruter des civils et des militaires ». Les soldats impliqués devaient, selon la même source, rallier d’autres éléments des forces armées et constituer des groupes d’action, tandis que des civils étaient chargés de mobiliser des soutiens après l’action militaire.

Autre accusation majeure mise en avant par le gouvernement et rapportée par RFI : le rôle présumé de la Côte d’Ivoire dans le financement du complot. Mahamadou Sana affirme qu’« une bonne partie » des fonds aurait transité depuis ce pays voisin, évoquant un transfert de 70 millions de francs CFA. Une vidéo diffusée par les autorités montre un opérateur économique présenté comme impliqué, livrant des « aveux » sur son rôle supposé dans l’opération.

Aucun autre nom n’a été dévoilé à ce stade, les autorités invoquant la nécessité de ne pas compromettre la suite de l’enquête. Ces accusations, particulièrement sensibles, risquent d’alimenter les tensions diplomatiques régionales, alors que la Côte d’Ivoire n’a, pour l’instant, pas réagi publiquement aux allégations burkinabè.