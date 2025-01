Les États-Unis ont exprimé leurs inquiétudes concernant la situation sociopolitique en Guinée, notamment le non-respect du chronogramme de transition. Ils exhortent les autorités guinéennes à s’engager pleinement dans un processus conduisant au retour à l’ordre constitutionnel.

Dans un communiqué publié lundi 6 janvier, le Département d’État américain a exhorté les autorités de la transition guinéenne à engager un processus transparent et inclusif, impliquant l’ensemble des citoyens guinéens.

“La transparence et l’inclusivité sont des éléments essentiels pour garantir une transition vers un régime civil crédible, légitime et durable. Nous exhortons le gouvernement de transition à annoncer et mettre en œuvre des calendriers clairs ainsi que des mesures concrètes pour le référendum constitutionnel et les élections démocratiques”.

En outre, les Etats unis estime qu’“il est crucial que toutes les composantes de la société, y compris les organisations de la société civile, les partis politiques, les médias et le grand public, participent activement à la construction de l’avenir de la Guinée et aient la possibilité de s’engager pleinement dans le référendum et le processus électoral”, souligne le communiqué.

Les États-Unis ont réitéré leur engagement à accompagner le peuple guinéen dans sa quête d’un avenir stable et démocratique.