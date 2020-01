Ligue 1 (J6): Le Santoba noie l’ASK, le Fello tient tête au Horoya, première victoire pour SOAR

3 rencontres disputées à Conakry ont bouclées la sixième journée de la ligue 1 guinéenne ce lundi. Le champion en titre a été tenu en échec, le leader s’est incliné, et comme un déclic, l’Académie SOAR a enfin gagné un match !

Satellite FC (0-1) SOAR Académie

Le stade Général Lansana Conté de Nongo a été témoin de la première victoire de l’Académie SOAR en ligue 1 cette saison. Face au Satellite FC, dernier du championnat, les hommes de Cheick Ahmed Kaloko ont arrachés les 3 points grâce à un but de Seydouba Bangoura à la 72’.

Un véritable ouf de soulagement pour les académiciens qui quittent ainsi la zone de relégation et comptent désormais 5 points.

AS Kaloum (0-1) Santoba FC

Après son deuil, l’AS Kaloum retrouvait les terrains pour disputer son match de la sixième journée de Ligue 1. Mais face au Santoba FC, les “Jaune et vert” se sont inclinés devant leur public. C’est le jeune attaquant Elhadj Abdourahmane Bah qui a planté l’unique but de la rencontre et permet au Santoba FC de remporter sa deuxième victoire de la saison.

L’ASK a le même nombre de points que le leader, mais se retrouve à la 4e place place en raison d son faible goal average.

Fello Star (1-1) Horoya AC

La contre-performance de la soirée est au compte du Horoya AC. Le champion de Guinée qui affrontait le Fello Star de Labé a du se contenter d’un nul. Héritier Makambo a ouvert le score (69’, 0-1), mais Mohamed Latige a remis les deux équipes à égalité quelques minutes plus tard (76’, 1-1).

Le Horoya AC aurait pu prendre les commandes de la ligue 1 dès ce soir, mais reste néanmoins à égalité de points avec l’actuel leader, le CIK (11).