Face aux menaces de poursuites judiciaires brandies par le procureur général de Conakry, l’épouse de l’activiste disparu Billo Bah est montée au créneau.

Depuis le 9 juillet 2024, date de la disparition de Billo Bah et de l’activiste Foniké Mengué, plusieurs autres citoyens se sont volatilisés sans explication. Parmi eux, le journaliste Habib Marouane Camara ou encore l’ancien secrétaire général du ministère des Mines, Sadou Nimaga. D’autres, comme l’ancien bâtonnier Me Mohamed Traoré ou le coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), Abdoul Sacko, ont été enlevés, violentés puis abandonnés en brousse, grièvement blessés.

Alors que de nombreuses voix pointent la responsabilité d’agents de l’État dans ces enlèvements et disparitions, le parquet général de Conakry a publié une mise en garde ferme. « Toute personne qui, par propos, écrits, publications ou vidéos, se permettrait d’imputer à une autorité publique des faits criminels s’expose à des poursuites pénales pour calomnie, diffamation, injure publique, outrage ou propagation de fausses nouvelles », a averti le procureur Fallou Doumbouya dans un communiqué.

Une sortie qui a aussitôt suscité la réaction de l’épouse de Billo Bah. « Monsieur le Procureur général, je suis très surprise par votre communication d’hier au sujet des victimes de disparition forcée, dont mon mari », a-t-elle écrit sur Facebook.

Le parquet a pourtant assuré que « tous les faits qualifiés d’enlèvement ou de disparition signalés dans son ressort font l’objet de procédures judiciaires régulières (…) Aucun dossier n’a été ignoré ni classé sans suite ».

Des assurances qui ne convainquent pas l’épouse du disparu, qui rappelle que près de deux ans après le kidnapping, aucune avancée notable n’a été portée à la connaissance des familles. « Je m’attendais plutôt à ce que vous communiquiez sur les premiers éléments de l’enquête concernant l’enlèvement de mon mari par des éléments des forces spéciales et de la gendarmerie, dix-sept mois après l’ouverture de l’enquête. Mais, très malheureusement, vous nous avez encore adressé des menaces. Les faits sont établis et connus de tous », a-t-elle dénoncé.

Elle a enfin lancé un appel direct au procureur général : « Je vous prie, en tant que Procureur général, d’intervenir auprès du Président Mamadi Doumbouya afin d’obtenir la libération de mon mari. Je compte sur votre compréhension. »