Depuis plus d’un an en exil, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a réagit sur l’actualité sociopolitique guinéenne dans l’émission les Grandes Gueules sur Espace FM. Cellou Dalein Diallo a exprimé des inquiétudes par rapport à la conduite de la transition par le colonel Mamadi Doumbouya.

L’ancien Premier ministre a estimé que la crise qui sévit en Guinée est “profonde et multifactorielle”.

“Aujourd’hui, vous voyez l’hémorragie constituée par les déplacements vers d’autres continents comme l’Europe, les États-Unis parce qu’il n’y a pas d’opportunités, pas d’emplois, c’est une crise majeure. Il faut que des solutions soient apportées aux besoins de cette jeunesse. 70 % de notre population a moins de 35 ans, il faut qu’on trouve des solutions pour offrir des opportunités d’épanouissement de notre jeunesse dans notre pays. C’est la force de travail, c’est des hommes et des femmes qui sont capables de transformer notre économie. Il faut leur en donner l’opportunité. Il y a la crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Le discours de prise du pouvoir du CNRD avait suscité beaucoup d’espoir. Nous avions tous applaudi, nous avons essayé d’accompagner pour que notre pays change. Les Guinéens ont besoin de ce changement, ils ont besoin d’avoir confiance et des perspectives d’avenir”, a souligné l’opposant avant d’exprimer des inquiétudes sur la conduite de la transition.

“Aujourd’hui, le chemin pris par la transition est plutôt inquiétant, les conditions de vie sont difficiles, le pouvoir a des problèmes avec la presse, la classe politique, il y a la restriction, et même la suspension des libertés fondamentales, on n’a pas de visibilité sur le retour à l’ordre constitutionnel, il y a la corruption, etc. On se souviendra que le CNRD avait pris l’engagement de lutter avec détermination contre la corruption. Aujourd’hui, lorsqu’on voit les acquisitions de ceux qui nous dirigent, les terrains, les bâtiments construits, l’opulence dans laquelle vivent la classe dirigeante et la pauvreté dans laquelle vivent la population. C’est l’absence de perspective et d’espoir qui constituent le problème”, a déploré Cellou Dalein Diallo.

Face à une telle crise, l’opposant pense que le dialogue est nécessaire. “ Il faut que les responsables du pays fassent preuve d’humilité et de responsabilité. Il faut qu’on se parle pour essayer de faire face à la manifestation de ces crises. La proposition, c’est d’abord restaurer la confiance et la sérénité. On ne peut pas gouverner par la peur et la violence. Il n’y a pas de légitimité, ceux qui sont au pouvoir l’ont conquis par les armes”.