Publireportage – Sous la présidence de la ministre de l’Agriculture, Mariama Ciré Sylla, la Société guinéenne de palmiers à huile et d’hévéa (SOGUIPAH S.A.) et la Banque islamique de Guinée (BIG) ont signé ce mercredi 5 novembre 2025, une convention de partenariat stratégique destinée à assurer un financement durable de la filière agricole nationale.

Fruit de plusieurs mois de négociation, cet accord, vise à doter la SOGUIPAH d’un mécanisme financier durable garantissant la régularité des paiements des planteurs et transporteurs, tout en consolidant la transparence et la confiance au sein de la filière agro-industrielle.

Pour le directeur général de la SOGUIPAH, Julien Dramou, cette convention marque « une étape historique dans la nouvelle trajectoire que la SOGUIPAH s’est fixée, celle de la renaissance, de la transparence et de la responsabilité ».

Selon lui, ce partenariat illustre la volonté commune de restaurer la stabilité financière de l’entreprise publique, pilier essentiel du développement rural dans la région forestière. « Avec l’appui de la Banque islamique de Guinée, nous allons pouvoir instaurer un calendrier fixe de paiement au bénéfice de nos partenaires, planteurs et transporteurs, permettant ainsi de restaurer la confiance et de stabiliser les activités », a ajouté le directeur général, saluant l’engagement du gouvernement dans le processus de relance. Julien Dramou a également rendu hommage à la ministre de l’Agriculture et au Conseil d’administration de la société pour leur appui constant : « C’est ensemble que nous allons démontrer qu’une entreprise publique, lorsqu’elle est bien dirigée, soutenue et réformée, peut devenir un modèle de réussite nationale et un levier de développement local. »

De son côté, Amadou Lamarana Barry, directeur général de la Banque islamique de Guinée, a insisté sur la portée symbolique de cette alliance entre le secteur bancaire privé et une entreprise publique nationale. « Cette convention marque bien plus qu’une simple coopération financière. Elle symbolise la renaissance d’un partenariat de confiance entre le secteur bancaire et les entreprises publiques », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que la BIG s’inscrit dans une démarche de finance éthique et inclusive. « Nous croyons fermement qu’un secteur agricole bien financé est le socle de tout développement inclusif. Ce partenariat est une illustration concrète de notre engagement pour une finance au service du développement réel et durable », a précisé le DG.

Amadou Lamarana Barry a conclu en réaffirmant la volonté de son institution d’accompagner durablement la SOGUIPAH dans sa relance : « Ce partenariat prouve qu’en Guinée, les institutions publiques et privées peuvent travailler ensemble, dans la confiance, pour atteindre un objectif partagé : celui du développement inclusif et durable. »

Présidant la cérémonie, la ministre de l’Agriculture, Mariama Ciré Sylla, a souligné la dimension stratégique de ce partenariat, qu’elle a présenté comme un symbole du renouveau des entreprises publiques guinéennes. « Cet accord traduit la volonté du président de la République de redonner à nos entreprises publiques stratégiques telles que la SOGUIPAH le blason qui était le leur, et de réhabiliter la place du monde rural dans la construction de la souveraineté nationale », a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, l’accord prévoit la mise en place d’une ligne de financement de 30 milliards de francs guinéens par la BIG afin de relancer les activités agricoles et industrielles de la SOGUIPAH. « Par cet accord, nous posons les bases d’une nouvelle ère de crédibilité et de transparence financière en instaurant un calendrier clair et régulier de paiement pour les planteurs et les transporteurs », a-t-elle expliqué.

Mme Sylla a également salué la SOGUIPAH pour les réformes engagées et encouragé ses dirigeants à faire de ce partenariat un instrument concret de transformation et de progrès.

Un second accord pour transformer le paysage agricole

Dans la même journée, la ministre de l’Agriculture a procédé à la signature d’un autre accord majeur entre le gouvernement guinéen et la société Go Guinée Agricultural, filiale du groupe Arc Agri Investment.

D’un montant estimé à 100 millions de dollars américains, cet investissement vise à transformer profondément le paysage agricole et agro-industriel du pays, notamment à travers un projet intégré dans la région de Bagnan. « Notre vision est claire : faire de la Guinée une nation souveraine sur le plan alimentaire, compétitive sur le plan économique et inclusive sur le plan social », a déclaré la ministre.

Ce projet, qui devrait générer plus de 1 000 emplois directs et 4 000 indirects, ambitionne de créer un écosystème dynamique associant production, transformation, formation et innovation.

Mme Sylla a insisté sur l’importance de ce modèle d’agropole intégré, estimant qu’il positionne la Guinée comme un acteur régional de premier plan dans la sécurité alimentaire de la sous-région.

Ces deux accords illustrent la stratégie agricole du gouvernement guinéen, fondée sur la modernisation, la transparence et le partenariat public-privé. En mobilisant à la fois le financement islamique et l’investissement privé international, les autorités affichent leur ambition de bâtir une agriculture compétitive, durable et génératrice d’emplois.

Avec la SOGUIPAH en pleine relance et de nouveaux acteurs comme Go Guinée prêts à investir massivement, la Guinée semble amorcer une nouvelle phase de transformation structurelle de son secteur agro-industriel, au service de la souveraineté alimentaire et du développement rural.