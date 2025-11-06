La Ligue Guinéenne de Football Professionnel (LGFP) a tiré la sonnette d’alarme ce jeudi 6 novembre 2025 à travers un communiqué officiel. Elle dénonce la recrudescence des retransmissions en direct des matchs de Ligue 1 sur les réseaux sociaux, effectuées par certains médias sans autorisation préalable.

« La Ligue Guinéenne de Football Professionnel constate avec regret que de plus en plus de médias sociaux procèdent à la diffusion en direct du championnat de Ligue 1 Guicopres sans accord préalable, ni avec la Ligue ni avec le groupe Star Times, détenteur exclusif des droits TV », souligne le communiqué.

La LGFP rappelle que les droits de diffusion télévisuelle et numérique, y compris le streaming, appartiennent exclusivement au groupe Star Times, son partenaire officiel. Elle avertit que toute retransmission non autorisée constitue une violation des droits audiovisuels et expose ses auteurs à des poursuites judiciaires. « Cette posture nuit gravement à l’intérêt des clubs et du football local de manière générale », insiste la Ligue, avant de préciser que « toute diffusion, de quelque nature que ce soit, sans autorisation, est totalement interdite ».

Toutefois, la LGFP accorde une dérogation exceptionnelle aux clubs, leur permettant de diffuser uniquement leurs propres matchs sur leurs pages Facebook officielles. « Étant entendu que les clubs bénéficient d’une dérogation exceptionnelle qui leur permet de diffuser sur leurs pages Facebook leurs matchs, la Ligue sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous », conclut le communiqué.