C’est une rencontre entre émotion et héritage musical. Djelykaba Bintou, la star aux mille voix, et Habib Fatako, fils du légendaire Sékouba Fatako, signent un hommage bouleversant avec « Guidho », un titre qui réveille les souvenirs et fait vibrer la fibre nostalgique des mélomanes guinéens.

Sorti le 3 novembre 2025, le morceau fait déjà sensation : plus de 63 000 vues sur YouTube en quelques jours à peine ! Un succès qui prouve à quel point le public reste attaché à l’œuvre de Sékouba Fatako, disparu en juillet 2011, mais toujours bien présent dans les cœurs.

Dans cette reprise revisitée avec finesse, Habib Fatako reprend le flambeau paternel, porté par la voix envoûtante de Djelykaba Bintou, qui apporte sa touche moderne sans trahir l’essence du morceau. Le duo réussit un pari rare : marier la tradition à la modernité, le respect à l’innovation.

Résultat ? Une performance intense et sincère, où chaque note respire l’amour, la mémoire et la transmission. Entre héritage familial et complicité artistique, « Guidho » s’impose déjà comme une ode à la musique guinéenne et à la beauté de ses racines.