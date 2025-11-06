La capitale marocaine sera le théâtre du sprint final pour les éliminatoires de la coupe du monde 2026, zone Afrique. A l’issue des 10 journées des éliminatoiresce partenariat illustre la volonté commune de restaurer la stabilité financière de l’entreprise publique, pilier essentiel du développement rural dans la région forestière amplement disputées au sortir desquelles, neuf sélections africaines se sont officiellement qualifiées, les quatre meilleurs deuxièmes sont encore en lice pour un dernier ticket qualificatif. Le Nigeria, le Gabon, le Cameroun et la RD Congo s’affronteront pour le dernier sésame lors d’un mini-tournoi prévu du 13 au 16 novembre prochain, à Rabat.

Nigeria vs Gabon

La première affiche de ce mini-tournoi opposera le Nigeria au Gabon, le 13 novembre au stade Al Barid. 2ème du groupe C avec 17 points derrière l’Afrique du Sud, les supers Eagles ont enregistré 4 victoires, 5 matchs nuls et une défaite pour un bilan de 15 buts marqués contre 8 encaissés en 10 journées.

Pour sa part, le Gabon abordera ces barrages avec un parcours plus confiant marqué par 8 victoires, une défaite et un match nul. 2ème du groupe F à une unité de la côte d’ivoire, les gabonais ont inscrit 22 buts et en ont 9 en 10 matchs joués.

Le coup de cette première demi-finale est prévu à 16H GMT, au stade Al Barid qui sera aussi inauguré par la même occasion en vue de la CAN, Maroc 2025.

Cameroun vs RD Congo

Quelques heures après le coup du sifflet de la première rencontre, le Cameroun et la RD Congo disputeront également une place qualificative pour la finale de ces barrages.

Après avoir perdu la première place du groupe D au détriment du Cap-Vert, le Cameroun a totalisé 5 victoires, 4 défaites et une défaite pour un bilan de 14 buts marqués contre 5 encaissés après les 10 journées qualificatives.

De son côté, renversée par le Sénégal dans la poule B, la RD Congo a bouclé sa campagne éliminatoire par un total de 22 points pour 7 victoires, 2 défaites et un match nul. Les Léopards ont inscrit 15 buts et en ont concédé 6.

Cette deuxième demi-finale est programmée à 19h GMT, Stade Prince Moulay EL Hassan qui ouvrira également ses portes par les mêmes circonstances, récemment rénové pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

La finale de cette mini-compétition aura lieu le 16 novembre Stade Prince Moulay EL Hassan, à 19h GMT. Le vainqueur participera à un tournoi de barrage de la FIFA qui comptera une équipe issue de chacune des six confédérations (à l’exception de l’UEFA), ainsi qu’une équipe supplémentaire de la zone hôte, la CONCACAF.