L’ancien ministre guinéen François Lounceny Fall a réagi sur l’attaque qui a visé la maison centrale de Conakry dans la nuit du vendredi 3 à samedi 4 novembre 2023. Le leader du parti Union nationale des patriotes de Guinée (UNPG) souhaite que la justice fasse son travail afin de faire la lumière sur ces événements.

“Comme la justice est déjà saisie de cette affaire, je fais confiance à la justice guinéenne, il faut laisser le temps à la justice de faire ses enquêtes et faire l’éclairage. C’est tout ce que je peux dire pour le moment, je n’ai pas un commentaire spécial”, a laissé entendre l’ancien premier ministre guinéen au micro de nos confrères de Fim fm.

Cette opération intervient alors que le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 se poursuit devant le tribunal criminel de Dixinn. François Lounceny Fall qui est l’une des victimes ayant témoigné à la barre de ce tribunal lance un appel aux autorités.

“Mon souhait le plus ardent est que ce procès qui a débuté depuis un certain temps se poursuit normalement et qu’il aboutisse, étant donné que les informations qui nous parviennent indiquent que la plupart des accusés ont été rattrapés”.

Toutefois, cet acteur politique pense que ce qui s’est passé relance le débat sur la question liée à la protection des victimes des événements du 28 septembre.

“Nous les victimes surtout qui avons témoigné, avant le procès on avait pensé qu’il y aurait eu une protection pour les victimes, comme ça se fait partout, je pense que cette question est encore pensante. C’est évident que ceux qui ont témoigné doivent bénéficier d’une protection. Pour ce qui me concerne, je souhaite que le procès se poursuive et qu’on puisse faire la lumière sur le massacre du 28 septembre”, insiste l’ancien Premier ministre.