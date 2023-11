L’ancien chef de la junte, Capitaine Moussa Dadis Camara et trois autres officiers avaient été sortis de la maison centrale le samedi 4 novembre 2023. L’avocat de l’ancien président du CNDD annonce une plainte contre x, pour “l’enlèvement et la séquestration” de son client.

«J’ai appris vers 7h, je n’avais pas cru, parce que l’homme que je connais ne peut pas s’évader. Mon client a été enlevé, sa vie a été mise en danger, même dans l’imaginaire, il ne peut pas s’évader. Je le connais depuis plus de 10 ans, pendant toutes ces années c’est lui-même qui a demandé à se mettre à la disposition de la justice de son pays. Pendant plusieurs fois on a voulu venir en Guinée, mais on a été bloqué. Et depuis que ce procès a commencé, il n’a jamais voulu qu’on demande sa liberté. Il a aveuglément confiance en la justice guinéenne. Ce procès est suivi aujourd’hui par la communauté internationale, Dadis va fuir pour aller où? En Occident en sachant qu’il va être traqué par la communauté internationale et passé comme un fugitif en Guinée? Non», a laissé entendre Me Jean Baptiste Jocamey Haba dans l’émission Mirador sur Fim Fm, ce lundi 6 novembre 2023.

Selon l’avocat, lorsque Moussa Dadis a pris attache avec lui, suite à sa sortie de la Maison centrale, « sa voix n’était pas comme celle que je connaissais, elle était très rapide. Il m’a dit que j’ai été enlevé ce matin, mais qu’il fallait que je prenne toutes les dispositions pour informer les autorités pour qu’on vienne le chercher, qu’il veut retourner à la Maison centrale. J’ai donc insisté pour qu’il m’indique là où il était, il m’a dit qu’il ne savait pas exactement, mais il m’a décrit un endroit dans le grand Conakry. J’ai donc communiqué son numéro au procureur de la République».

Me Jean Baptiste Jocamey Haba n’a pas donné les détails de la manière dont son client est sorti de la Maison centrale de Conakry. Selon lui, cela porterait atteinte à l’enquête de flagrance.

«Il m’a dit comment il a été enlevé, mais en parler serait violer le secret de l’enquête de flagrance. Mon client m’a parlé d’enlèvement, sa vie a été mise en danger par des gens qui connaissaient parfaitement le colonel Pivi ».

Par ailleurs, l’avocat accuse les autorités d’avoir mis la vie de son client en danger. Il compte donc porter plainte contre X pour séquestration.

«Ceci est arrivé et c’est malheureux. Il y a une attaque qui a mis en danger la vie du président Dadis, une attaque qui a mis à nue les failles sécuritaires. Moi aujourd’hui je suis inquiet que sa vie ne soit pas en sécurité là où il est, parce que n’importe qui peut aller faire ce qu’il veut. La maison centrale est protégée par les gardes pénitentiaires et elle relève du ministère de la justice donc de l’ État. Et l’État a la responsabilité et l’obligation d’assurer la sécurité de tous les Guinéens mais notamment de ceux qui sont en prison. Laisser un ancien président pour son compte c’est l’exposer, c’est pourquoi je compte déposer une plainte contre X pour enlèvement, séquestration et mise en danger de la vie d’autrui parce qu’il y a eu des failles sécuritaires».