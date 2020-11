CANAL+ a le plaisir d’annoncer le déploiement de son offre de télévision à qualite numérique EASYTV by CANAL+ à Conakry, la capitale guinéenne. A travers cette solution unique déployée par TELENUM Guinée, l’ambition est de proposer des contenus de qualité à un prix accessible pour toutes les familles.

L’accès à la télévision, à linformation, au divertissement et à F’éducation devient de plus en plus indispensable. CANAL+ dans sa volonté d’offrir le maximum de contenus à la population guinéenne et a un prix accessible, se réjouit du lancement de son offre TNT: EASYTV by CANAL

EASY TV by CANAL propose au tarif de 60000 GNF/mois un accès à 30 grandes chaines guinéennes et internationales et garantit une grande qualité des images et du son, ainsi qu’une souplesse d’installation avec un décodeur TNT EASYTV facile à utiliser et relié directement à l’antenne râteau incluse dans le kit d’accès.

Présent dans le Grand Conakry (préfectures de Coyah et Dubreka incluses), le bouquet EASY Tv by CANAL+ couvre un large choix de thématiques (divertissement, informations, séries, cinéma, sport religion, jeunesse, musique et découverte) avec des chaines de référence (CANAL SPORT1, NOVELAS TV, INFOSPORT+, FRANCE24, TVS MONDE, PLANETE+ TELETOON+) mais aussi des chaines guinéennes (RTG, EVASION, ESPACE TV, CIS TV, DIOMA TV).

L’offre EASY TV by CANAL+ est disponible dans l’ensemble du réseau de distribution à travers Conakry.

Simple, accessible et à un prix attractif, EASY TV fera le bonheur des teléspectateurs.

Citation de Aubin MWANSA, DG CANAL+ Guinée

EASY TV est un projet du Groupe CANAL+ sur la télévision numérique terrestre; aujourd’hui projet est venu revolutionner la TNT en Afrique avec un bouquet multithématique pour toute la famille.

Avec le lancement de EASY TV à Conakry, le groupe CANAL+ a pour objectif de garantir a un nombre important de la population guinéenne, I’accès à la télévision payante à un prix abordable et également, leur offrir des chaines de qualité aussi bien internationales que nationales ce projet génère des emplois directs et indirects dans le pays. En effet avec le lancement de EASY TV, nous donnons l’opportunité aux jeunes de commercialiser en tant que distributeurs une offre tele de manière légale et accessible aux familles guinéennes

A propos de CANAL+ en Afrique

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 10 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+

(plus de 200 chaines, radios et services), le Groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte près de 5 millions d’abonnés:CANAL+ édite 12 chaines premium pour le continent (les chaines CANAL+ de divertissement déclinées par région, ainsi que les chaînes cinéma, sport, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (BONJOUR SANTE, REUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE..) et a lancé en 2015 une chaine 100 % africaine, A+. A travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV et NOVELAS TV. Quant à l’offre TNT, elle est dėployée sous la marque EASYTV. Plus d’informations sur www.easy.tv