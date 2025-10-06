Le président de l’Association des victimes du régime d’Alpha Condé (AVIPRAC), Mamadou Kissi Barry, reste inébranlable dans son combat pour que justice soit rendue aux victimes des violences survenues sous le magistère de l’ancien chef de l’État guinéen. S’il salue le geste d’Alpha Condé, qui a récemment présenté des excuses publiques au peuple de Guinée, il estime toutefois que ce repentir verbal ne saurait suffire.

“Nous ne nous attendions pas à cela, parce qu’avant, il niait tout. Il disait que ce n’était pas lui, mais l’opposition. Aujourd’hui, il reconnaît ses erreurs et demande pardon aux victimes et au peuple de Guinée. Nous avons été surpris, mais aussi soulagés”, a confié Mamadou Kissi Barry.

Pour le président de l’AVIPRAC, cette reconnaissance constitue certes une avancée, mais elle ne saurait clore le dossier. “Avant, il refusait de reconnaître les faits. Aujourd’hui, il admet qu’il y a eu des erreurs. Mais nous savons que ce sont la milice, la gendarmerie et la police qui tuaient et vandalisaient. Maintenant qu’il reconnaît, il faut que la justice fasse son travail”, a-t-il insisté.

Selon lui, la réconciliation nationale ne peut se bâtir sur de simples paroles. “Les excuses ne suffisent pas. Il doit rentrer au pays et répondre devant la justice. Il y a eu des morts, des blessés, des pillages, des marchés brûlés. Nous voulons qu’il vienne demander pardon devant tous les Guinéens, devant les médias et devant la justice.”

L’AVIPRAC exhorte par ailleurs la justice guinéenne à poursuivre les enquêtes et à élargir les auditions. “Tout le monde n’a pas encore été entendu, surtout à Conakry et à l’intérieur du pays. Nous souhaitons que la justice continue son travail et que le gouvernement facilite le retour d’Alpha Condé, comme cela a été fait pour le capitaine Dadis Camara.”

Malgré les blessures encore ouvertes, l’association plaide pour une démarche pacifique. “Nous ne voulons ni guerre, ni vengeance, ni violence. Nous voulons simplement qu’il rentre, qu’il parle devant la justice, que la vérité soit dite. Là, il pourra s’expliquer, et nous aussi, nous témoignerons devant le peuple de Guinée et le monde entier”, a conclu Mamadou Kissi Barry.