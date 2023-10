Le ministre de la Justice et des droits de l’Homme a réagi à la demande des magistrats de lever la suspension de 2 magistrats du Tribunal de première instance de Labé.

Moussa Camara et Cé Avis Gamy, respectivement juge et substitut du procureur sont suspendus depuis, le 16 août 2023 pour « insuffisances professionnelles avérées ».

À la demande de l’association des magistrats de Guinée (AMG) de lever cette suspension, le ministre Charles Wright rétorque que la décision revient au Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui en avait été saisi aux fins d’action disciplinaire.

Pour le garde des Sceaux, le CSM étant dès lors saisi de l’affaire, il lui appartient donc « de se prononcer sur le bien-fondé ou non des griefs portés à l’encontre des mis en cause. Par conséquent, la dernière décision revient au CSM et non au ministre», a-t-il précisé dans un communiqué.