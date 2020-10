Dans l’émission les Grandes Gueules de ce mardi 06 octobre 2020, l’ancien ministre conseiller d’Alpha Condé et candidat à la présidentielle, Ousmane Kaba a expliqué en quelques points son programme de développement qu’il compte réaliser une fois élu le 18 octobre prochain.

Résumé en 10 points essentiels, l’économiste compte redynamiser le secteur éducatif, industriel et hydraulique du pays.

« Il faut redynamiser le salaire des enseignants, la Guinée n’investit que 13 % de son budget dans le secteur éducatif, en Côte d’Ivoire, c’est 30 % et le Sénégal 40 %. Durant la première année de mon mandat, je le rehausserais à 25 % et atteindre les 40 % dans les quatre années suivantes », a t-il fait savoir.

« Dans le secteur économique, il faudra commencer par le commencement, l’eau, l’électricité et les routes sont le soubassement de tout développement. C’est ce qui supporte les structures de production économiques. Ça permet d’avoir des usines, mais aussi des PME et créer de l’emploi pour la jeunesse. Mais on ne peut pas parler de développement dans un pays sans cette base ».

Selon Dr Ousmane Kaba, l’exploitation abusive de la bauxite détruit l’écologie et favorise le réchauffement climatique.

« Exporter de la bauxite créée un désastre écologique sans précédent non seulement dans ses localités, mais le pays entier. Le paradoxe est que personne ne sait où vas l’argent dans notre pays, avec 15 millions de tonnes, on avait 150 millions de dollars comme recette par an. Sur 75 millions, on devrait avoir 750 millions de dollars par an, cela aurait suffi pour faire un goudron neuf Conakry-N’Zérékoré. Avec toute cette richesse, notre pays figure parmi les 15 pays les plus misérables de la planète et ça justifie les violences. »

Dans le domaine hydraulique, le candidat du PADES envisage toutes les options possibles de l’énergie solaire en passant par la construction des barrages hydroélectriques.