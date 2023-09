Sur le plateau de la synergie des radios et télévisions à l’occasion de l’an 2 du cnrd, le ministre de la Culture, du tourisme et de l’artisanat, Alpha Soumah alias Bill de Sam, a évoqué la situation de l’évolution du projet de construction d’un palais de la culture guinéenne.

Si le début du projet était compliqué, le ministre Soumah a rassuré de l’évolution du projet de construction du palais de culture. « L’idée de palais de culture est un long processus. Nous avions dans les tiroirs certains projets très ambitieux, mais pour lesquels il n’y a pas eu de prise de décision pour aboutir à des résultats souhaités. C’est en cela que nous avons pensé à un palais de la culture, mais avec une nouvelle donne. Nous avons donc commencé à négocier avec des sociétés privées et une société chinoise. Nous avons donc signé un mémorandum d’entente, nous avons commencé les études et aujourd’hui nous sommes à la phase de l’impact environnemental. Nous allons soumettre au Contrôle des grands projets (CGP) car nous voulons intégrer ce projet dans l’accord cadre avec la Chine. Et c’est bien parti parce que la présidence nous a donné le feu vert.

Nous avons déjà un domaine de 7 hectares qui nous a été attribué à Sonfonia ( Commune de Ratoma) donc les études de faisabilité sont en cours. La dernière partie est l’impact environnemental, mais aussi le volet économique et puis la partie géotechnique qui va finir dans quelques semaines. C’est après cela qu’on peut faire valider cette étude par le CGT pour commencer déjà à travailler et à poser la première pierre», a laissé entendre Alpha Soumah, ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat.