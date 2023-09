En prélude à la rentrée scolaire 2023-2024, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation vient de prendre des mesures contre l’ouverture anticipée de certaines écoles. Il a, en même temps, fixé les prix de l’inscription et de réinscription dans les établissements privés.

Le département, a travers l’inspection générale de l’éducation (IGE), rappelé d’abord que la date officielle de l’ouverture fera l’objet d’un communiqué.

Avant cette date, l’IGE a indiqué qu’aucune école évoluant dans le système guinéen n’est autorisée à ouvrir ses portes.

Le MEPU-A a profité de l’occasion pour rappeler que le plafonnement des montants de l’inscription et de l’inscription fixé l’année dernière dans les établissements privés reste en vigueur.

«Inscription de 0 à 150 mille francs guinéens et la réinscription de 0 à 100 mille francs guinéens selon la taille de l’école et de l’établissement sur toute l’étendue du territoire national », a précisé le communiqué.

Pour contrôler l’application de ces instructions, le ministère annonce qu’une mission de l’Inspection générale de l’éducation sera déployée dans toutes les structures déconcentrées du pays.