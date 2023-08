Ce samedi 5 août 2023, l’artiste Zaga Boy a dévoilé son nouveau clip vidéo intitulé : ‘’ Bherdê Ma Dein ‘’. Dans ce clip vidéo l’auteur tente de faire preuve de sincérité et de persuasion vis-à-vis de sa compagne.

Le fait marquant dans ce clip et bien le nouveau genre musical embrassé par l’artiste. Zaga Boy s’essaye dans de nouvels horizons. Connu dans le rythme de la musique populaire jamaïcaine, le dancehall, l’artiste nous plonge cette fois-ci dans l’univers musical plus classique, le zouk. Dans le titre ‘’ Bherdê Ma Dein ‘’ l’artiste parle à cœur ouvert de façon sensationnelle et émotionnelle.

‘’ Apaise ton cœur, tu es mon paradis, tu es ma chérie, en toi je me mire ‘’, chante -t-il avec des pas de dance bien posés.

A la place des danseuses connues derrière lui dans ses clips, il chante et danse avec sa bien aimée.

Ce nouveau registre musical témoigne la diversité et la potentialité de l’artiste chanteur guinéen à embrasser plusieurs genres musicaux.

Le titre est disponible sur les plateformes des réseaux sociaux de l’artiste.