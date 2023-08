Les dirigeants du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) multiplient l’offensive diplomatique à l’international.

Ce samedi 5 août 2023, une délégation du Front conduite par son coordinateur Oumar Sylla alias Foniké Mengué accompagné de Sadou Barry coordinateur de la structure dans la grande région de New-York, a été reçue à Washington au siège du National democratic institut (NDI).

Selon le FNDC, la délégation et le premier responsable de cette organisation Christopher Formuntyoh qui l’a accueillie, ont longuement échangés sur la situation sociopolitique et le processus électoral à venir en Guinée.

“Au cours des échanges, la délégation du FNDC a présenté ses propositions de solutions pour une sortie de crise réussie”, a indiqué le Front dans un communiqué dont copie est parvenu à notre rédaction.

“Les deux parties se sont quittées très satisfaites des discussions et se sont engagées à maintenir les bons rapports de collaboration pour l’avenir démocratique et prospère de la Guinée et du bonheur de son peuple”, précise le Front anti-troisième mandat.