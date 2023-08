Cette cérémonie de lancement officiel de la campagne régional de reboisement 2023 a eu lieu ce samedi 5 août 2023 à Labé, secteur Tanouya du quartier Safatou 1 sous le thème : “Protéger et planter plus”.

Lors de ce lancement, Dr Karim Samoura, Sécretaire général du ministère de l’Environnement et du Dévelopement durable a interpellé les uns et les autres sur l’importance de la conservation de la nature.

“Au moment où les impacts du changement climatique se font de plus en plus ressentir nous sommes tous interpellé à revoir nos pratiques nocives qui dégradent notre environnement et qui amenuisent nos ressources indispensables á notre existence. Pour inverser cette tendance, nous devons promouvoir des actions qui contribuent à la restauration du couvert végétal, dont le reboisement massif est la mise en défendent de nos forêts”, a souligné le secrétaire général.

De son côté, le directeur du cabinet du gouverneur de la région de Labé, Elhadj Aboubacar Tounkara estime que les populations bénéficiaires prendront soin de ces plants. “Je reste convaincu que les plants qui seront plantés et ceux qui sont déjà plantés sont et seront protégés par les populations de Labé. D’ailleurs, c’est notre devoir commun”.