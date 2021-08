Pour limiter la propagation du coronavirus en Guinée, le président Alpha Condé a prorogé l’État d’urgence sanitaire. Cette annonce a été faite à travers un décret lu à la télévision nationale hier jeudi 05 août 2021.

Depuis l’apparition de la troisième vague appelée variant Delta, la Guinée n’est pas restée en marge. C’est pourquoi le président guinéen a pris la décision de maintenir le couvre-feu de 22 heures à 4 heures du matin, le contrôle sanitaire en vigueur pour les lieux de loisirs (hôtels, restaurants et bars), en passant par le port obligatoire des bavettes dans les lieux publics, le respect de la distanciation sociale, le lavage des mains, tout reste maintenu.

Il a par ailleurs annoncé le renforcement du contrôle sanitaire dans les lieux d’entrée des zones minières (Boke et Siguiri) avec la présentation des tests PCR ou cartes de vaccination. L’interdiction des regroupements de plus de 50 personnes dans les cérémonies de mariage et baptême, l’observation dans les lieux de culte des mesures barrières, l’interdiction des corps testés positifs au Covid-19, le contrôle sanitaire et l’imposition des documents négatifs des tests PCR ou de vaccination aux voyageurs interurbains à la rentrée et sortie de toutes les préfectures, l’obligation pour les structures privées d’effectuer des tests de diagnostic en collaboration avec l’ANSS pour tout cas de positivité détecté en leur sein et l’invitation lancée à l’ensemble de la population pour se faire vacciner contre la Covid-19 sur toute l’étendue du territoire national.

Cette mesure reste valable sur l’ensemble du territoire national et sera réexaminée en fonction de l’évolution de cette pandémie de la COVID-19 dans les préfectures de Beyla, Boffa, Boké, Coyah, Davila, Dubreka, Forécariah, Fria, Kindia, Loubia, Koundara, Labé, Macenta, Mamou, N’Zérékoré, Pita, Tougué, Yomou, Kankan, Lelouma, Mali et les cinq (5) communes de Conakry.