Choisi pour représenter le Rassemblement du peuple de Guinée (Rpg) et les partis alliés, Alpha Condé vient de donner sa position.

Pour qu’il reconduise le Rpg Arc-en-ciel, Alpha Condé a posé des préalables. En face des militants et les caméras des médias, le patron de Sékhoutouréyah a égrené certaines mauvaises pratiques au sein du Rpg Arc-en-ciel et dans le gouvernement de Kassory Fofana.

Alpha Condé a montré sa volonté de faire de sa formation politique, ce qu’il était, avant d’être [malheureusement] modifié par les militants des dernières heures.

Selon Alpha Condé, ce parti était basé sur la solidarité, me social et l’entraide. Ce qui n’est pas le cas de nos jours. Il signale que le népotisme, la parenté et la corruption ont dominé au sein du parti.

« Il faut cela change », avertit le Chef de l’État et président du Rpg Arc-en-ciel. La véritable condition posée par Alpha Condé pour qu’il accepte la candidature, est le changement profond au sein du parti.

Il souligne que les cadres du Rpg devraient avoir pitié des anciens militants, qui l’ont soutenu quand il était fait prisonnier par feu Général Lansana Conté.

Par ailleurs, Alpha Condé a convoqué les différentes coordinations régionales à une concertation au palais Sékhoutouréyah, dans le but de discuter sur les préalables qu’il a posés. C’est à l’issue de ces échanges qu’il accordera une réponse favorable, pour sa candidature à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.