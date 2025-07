L’Agence nationale de la météorologie (ANM), dans son bulletin d’information du samedi 5 au dimanche 6 juillet 2025 a alerté la population sur un risque modéré d’inondation, principalement à Conakry et dans plusieurs villes du littoral. Invitant les citoyens à la prudence, avec une consigne claire : restez chez vous si possible.

Cette alerte météorologique, avec un risque modéré d’inondation, concerne principalement la capitale Conakry ainsi que dans les préfectures du littoral telles que Coyah, Dubréka, Boffa, Fria et Forécariah.

Selon l’agence nationale de la météorologie ( ANM), la situation se caractérise par un niveau d’urgence attendu, une gravité modérée et une certitude probable. Des pluies modérées, mais intermittentes, pourraient entraîner par effet d’accumulation, des inondations localisées, notamment dans les zones fortement urbanisées.

L’ANM invite les populations résidant dans les zones à risques, notamment les quartiers bas, à prendre toutes les précautions nécessaires. Il est vivement conseillé de limiter les déplacements non essentiels et de rester à l’abri en cas d’averses prolongée.

Chaque année, les inondations causées par les pluies diluviennes font des victimes et d’importants dégâts matériels à Conakry, et dans plusieres villes de l’intérieur du pays. Cette nouvelle alerte, même de gravité modérée, intervient à un moment où l’on enregistre 3 morts et d’importance dégâts matériels à Conakry et dans d’autres villes telles que Coyah, selon l’agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH).