Des enseignants de l’école privée la Source située à Dixinn, ont tiré la sonnette d’alarme par rapport aux périodes impayées de leurs salaires. Réunis au sein d’un collectif, ils ont dénoncé le manque de volonté de la part des responsables de cet établissement d’enseignement secondaire.

«C’est un problème de salaire et de gestion de l’établissement. Depuis le début de l’année scolaire, il y a toujours eu de problème de salaire soit en particulier ou de manière générale. La direction ne paye pas la totalité. C’est une partie qui a été payée. Et si cela était dû à un manque de moyens, nous allons le comprendre mais c’est un manque de volonté. Les élèves ont fini de payer la scolarité de l’année 2021-2022. Il y a des enseignants à qui on doit 2 mois de salaire, 120 heures, 175 heures…, mais toujours rien», a expliqué Moussa Antoine Magassouba, professeur d’Histoire et de Géographie.

Répondant à la question relative aux démarches entamées dans ce sens, notre répondant a dit ceci : «On a été jusqu’à la DCE de Dixinn pour ce même problème. Le fondateur a promis de payer la totalité des salaires. Mais jusqu’à présent…Depuis novembre, on a des arriérés de salaire. Les mois se sont accumulés. Et il y a plein d’autres enseignants qui sont dans la même situation que nous. D’ailleurs la DCE s’est avéré incompétente parce qu’elle dit ne pas pouvoir régler le problème. Car elle ne peut pas forcer le fondateur à payer», a-t-il ajouté.

Monsieur Magassouba a demandé enfin, l’implication des autorités afin de mettre fin à ces pratiques dans le secteur de l’éducation.

«Nous interpellons les autorités et la presse pour que ces genres de comportement s’arrêtent dans notre pays. Parce que cela est un abus d’autorité.»

Il faut signaler que nous n’avons pas encore eu la version des responsables de la direction de l’école. Néanmoins, ne fournirons assez d’efforts pour les amener à se prononcer dans cette affaire.