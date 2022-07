Des messages de soutien font légion au lendemain de l’arrestation des trois leaders du Front national pour la défense de la Constitution, par les agents de la police judiciaire. Acteurs politiques et sociaux, condamnent chacun à sa manière, la méthode violente appliquée dans le but d’interpeller Oumar Sylla (Foniké Menguè) et ses collègues Djanii Alfa et Billo Bah.

A travers un communiqué, la convergence pour la renaissance de la démocratie en Guinée ( CORED) a condamné avec la dernière énergie l’arrestation des leaders du FNDC. Par la même occasion, elle a exigé sans condition, la libération de ces acteurs de la société civile.

La CORED se dit solidaire au Front dans sa lutte constance pour la défense de la démocratie dans le pays.