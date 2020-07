Conseiller spécial du président du Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Aboubacar Titi Camara annonce avoir démissionner de son poste. Pour ce qui est des raisons, il est resté très peu bavard.

Depuis la fameuse histoire des primes allouées aux anciennes gloires de la culture et du sport guinéen, le courant ne passe plus vraiment entre Aboubacar Titi Camara et celui dont il est censé conseiller : Sanoussy Bantama Sow, président du COCAN 2025 et ministre des sports de la république.

Les deux hommes ne se sont pas faits de cadeaux dans les médias ces derniers temps et le divorce n’était plus qu’une question d’heure. Ce temps, c’était hier Dimanche 5 juillet 2020. Jour choisi par Aboubacar Titi Camara pour rendre son manteau de conseiller de Bantama Sow.

Joint par téléphone (encore ce matin), Titi évoque des raisons personnelles. Mais cette version est difficile à comprendre, surtout dans le climat qui prévaut actuellement entre les deux hommes.

En attendant d’en savoir plus…