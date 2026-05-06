TPI de Mafanco : Pierre Bangoura “coupable” de viol d’une fillette de 2 ans

Le tribunal de première Instance de Mafanco a rendu son verdict ce mercredi 6 mai 2026 dans l’affaire de viol sur une petite fille agée de deux ans. L’accusé Pierre Bangoura a été reconnu coupable et condamné à une peine de 4 ans de réclusion criminelle.

Une peine inférieure à celle requise par le ministère public, qui avait sollicité dix ans de réclusion criminelle assorti d’une amende de 5 millions de francs guinéens. Le tribunal a finalement opté pour une peine plus modérée, sans toutefois écarter la responsabilité pénale de l’accusé.

Pour rappel, au cours du procès, Pierre Bangoura détenu depuis trois à la maison centrale de Conakry a multiplié les déclarations contradictoires. S’il a nié être l’auteur direct du viol, il reconnait certains faits accablants, notamment avoir retirer le pantalon de la victime et y avoir éjaculé, tout en admettant sa presence au moment des faits sans intervenir.

La défense avait tenté de semer le doute en évoquant l’implication d’un tiers, un certain Abdoulaye présenté comme l’auteur principal du viol et actuellement en fuite. Elle a également plaidé une forme de fragilité mentale de l’accusé, tout en appelant le tribunal à prendre en compte le désistement de la famille de la victime.

Des arguments qui n’ont pas suffi pour convaincre la juridiction de l’innocence de l’accusé.