Fonction publique : la CRIEF ouvre une enquête pour corruption et détournements présumés liés au FUGAS

Dans le cadre des opérations d’assainissement et de fiabilisation du fichier unique de gestion administrative et de la solde (FUGAS), le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a annoncé, ce 6 mai 2026, l’ouverture d’une enquête préliminaire pour des faits présumés de corruption et de détournements.

Le parquet spécial indique la mise en place d’une équipe mixte composée d’officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale et de la police nationale, chargée de conduire les investigations visant à assainir le FUGAS.

«La création de ladite formation mixte est consécutive à l’ouverture d’une enquête préliminaire contre X pour des faits présumés de corruption d’agents publics, enrichissement illicite, faux et usage de faux en écritures publiques, prise illégale d’intérêt, concussion, blanchiment de capitaux et complicité résultant des opérations d’assainissement et de fiabilisation du fichier unique de gestion administratives et de la solde (FUGAS) et vise à lutter contre l’impunité des infractions économiques et financières mais aussi et surtout appuyer les efforts de l’Etat guinéen dans l’assainissement du fichier général de la fonction publique pour une meilleure fiabilisation des données relatives à la solde.»

Dans ce cadre, le parquet invite l’équipe en charge de l’enquête à collaborer étroitement avec les services compétents en matière de gestion du fichier de la fonction publique et de la solde, afin de procéder à plusieurs vérifications, notamment :

La vérification des diplômes ou de tout autre document lié au traitement salarial afin de détecter d’éventuels faux en écritures publiques ;

La vérification physique des personnes percevant des salaires dans les différents départements ministériels ainsi que dans les services déconcentrés et décentralisés de l’État, afin d’identifier des cas éventuels d’enrichissement illicite et de prise illégale d’intérêt ;

Le contrôle, au niveau du service de la solde du ministère du Budget, de la conformité entre les salaires et primes perçus et la situation réelle des bénéficiaires, afin de déceler d’éventuels cas de faux ou d’enrichissement illicite ;

La vérification de la situation des agents radiés de la fonction publique mais continuant à percevoir indûment des salaires;

L’examen des cas de personnes décédées depuis le dernier enrôlement biométrique du FUGAS, afin de détecter d’éventuelles substitutions frauduleuses au détriment de l’État;

La situation des agents de l’État ayant abandonné leurs postes et se trouvant hors du territoire national sans autorisation, mais continuant à percevoir leurs salaires par virement bancaire ou par procuration, en lien avec d’éventuelles complicités présumées de certains comptables publics et responsables des ressources humaines.