Lors du conseil du jeudi 4 mai 2023, le Premier ministre s’est exprimé sur l’appel à manifester lancé par les forces vives de Guinée. Le Dr Bernard Goumou s’est dit surpris d’entendre cela et a invité à nouveau les FVG à un dialogue fraternel.

Selon le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, le Premier ministre est étonné de voir les acteurs des forces vives appeler à de nouvelles manifestations alors qu’ils s’étaient engagés à se revoir dans 10 jours pour examiner les points soulevés. Les FVG ont annoncé leur retrait du dialogue et une série de manifestations, ce qui a surpris le Premier ministre.

Malgré cela, le Premier ministre reste à l’écoute des forces vives et maintient sa main tendue pour un dialogue important et fraternel. Ousmane Gaoual Diallo a indiqué que le chef du gouvernement prendrait contact avec les différents acteurs pour voir dans quelle mesure le dialogue pourrait se poursuivre et permettre l’aboutissement des discussions.

Les forces vives ont déjà décliné les itinéraires de leurs marches pacifiques prévues les 10 et 11 mai dans le Grand Conakry. Selon nos informations, même les lettres d’information ont été adressées aux autorités des communes traversées. Il reste à savoir si, cette fois encore, les FVG vont renoncer à leurs manifestations pour donner une dernière chance à la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya.