Le contrat qui lie Djanii Alfa à son manager Mousto Touré a expiré depuis pratiquement un mois. Le contrat de 5 ans datant de 2018 est arrivé à terme. Cependant la question qui intrigue les fans du rappeur, les acteurs culturels et autres c’est si les deux(2) acteurs concernés souhaitent encore renouveler le bail ou si c’est la fin d’une longue aventure entre les deux. Dans une interview accordée à Guinee360.com, le manager de l’artiste, Mousto Toure s’explique à cœur ouvert.

Guinee360.com : Votre contrat avec Djanii Alfa est arrivé à son terme. Expliquez-nous…

Mousto Touré : Oui c’était un contrat de 5 ans de 2018 à 2023 et c’est fini il y’a un mois, donc tous les managers peuvent signer un contrat avec l’artiste Djanii. Aujourd’hui, nous les managers de cette génération on ne transporte pas le sac de nos artistes, cela a étonné beaucoup de personnes. Quand j’ai dit le contrat est fini avec Djanii, des gens m’ont appelés pour demander s’il y’a un problème.

Souhaitez-vous prolonger avec Djanii ?

J’ai expliqué à Djanii, c’est vrai que chez-nous la fraternité prime sur le business. Il y’a plus de fraternité, mais je ne veux pas être ce manager qui transporte le sac de l’artiste. Je ai travaillé avec lui pendant cinq ans il va évaluer voir ce que j’ai fait, si c’est bon à lui de me relancer, mais pour le moment, je ne suis pas prêt.

S’il vous appelle pour un renouvellement que répondrez-vous ?

Non ! Il m’avait demandé c’est quoi le bail et tout j’ai dit pour le moment je suis un peu fatigué je dois faire un truc pour Zé Lelouma quelques choses de très grands pour la petite en été, mais ça sera une surprise et c’est quelques choses de super grand.

Étiez-vous salarié en tant que manager du rappeur Djanii ?

Oui sur les cachets. J’ai un pourcentage sur tout ce que Djani perçoit sur sa vie professionnelle tout ce qu’il perçoit j’étais bien payé c’est pourquoi je me donnais à fond.

Qu’est-ce qui vous a marqué chez Djanii ?

C’est quelqu’un de très timide, très humble moi, il m’a vraiment respecté quand on disait Djanii est ingérable jusque-là tout ce que moi. Je lui ai dit de faire c’était compliqué parfois, il l’a fait il l’a toujours fait pour moi et s’il sait qu’il va déconner il risquait de ne pas m’en parler et de ne pas décrocher mes appels. L’homme-là est-il vraiment mal compris si ce n’est pas Djanii sur scène quand tu parles avec lui tu vas te dire ce n’est pas la même personne, il est respectueux et très ambitieux.

Quel est votre coup de cœur sur les titres de Djanii ?

Mon coup de cœur c’est le titre ‘’ Je suis béni ‘’ extrait de l’album ‘’ Sicario‘’.

Lequel de la nouvelle génération souhaiteriez-vous travaillez avec ? Et Pourquoi ?

Un rappeur celui qui me contactera, Maxim Bk le style qu’il a, la diction, ces textes qu’ils abordent ce n’est pas aujourd’hui j’ai commencé à le dire, ça fait très longtemps moi je kiffe trop Maxim BK, mais si c’est mélangé le tout c’est le petit Mr le Black. Lui c’est mon préféré parce que ce petit il écrit vraiment bien. Sa plume rien à dire…

Votre mot de fin ?

Je remercie Dieu, mes parents, je remercie aussi Djani et les sicaires pour ces années de collaborations dans le bonheur et dans les défis je nous souhaite le meilleur.

Merci à vous Moustapha et à Guinée360 pour l’interview, excellente lecture à tous.