Le procès de Guidho Foulbhe et ses six coaccusés s’est poursuivi, ce vendredi 5 avril 2024 au Tribunal de première instance de Kaloum.

Cette troisième journée d’audience a été consacrée à la comparution de Mamadou Baillo Diallo alias “Guidho Fulbhe”.

A la barre, il a nié les accusations portées contre lui. Après avoir expliqué les circonstances de son interpellation au mois de novembre 2022, il a plaidé sa libération.

Pour convaincre le Tribunal a accepté sa demande, il a décrit les conditions de détention à la Maison centrale de Conakry. “La maison centrale est surpeuplée. Hier, j’ai passé la nuit sur une chaise “, s’est plaint le détenu.

Poursuivi pour des faits présumés de “tentative d’attentat, de complot contre la République et complicité”, des faits prévus et punis par les articles 18, 19, 552 et suivants du code pénal, Guidhô Fulbhé a été arrêté pour avoir posté une photo où il détenait une arme.

Selon lui, son intention était d’envoyer un message à l’ancien président Alpha Condé et non de faire un coup d’État contre son régime.

“J’ai posté la photo pour dire à Alpha Condé que tôt ou tard c’est une arme qui va l’enlever au pouvoir et c’est ce qui est arrivé”, se justifie-t-il.

Le Tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulée par Guidho Fulbhe et renvoyé au 19 avril 2024 pour la suite des débats.