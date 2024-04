En conférence de presse, jeudi 4 avril 2024, l’ancien ministre de la Coopération internationale sous Alpha Condé a formulé des propositions pour résoudre les problèmes énergétiques en Guinée.

Depuis quelques mois, les delestages sont quotidiens à Conakry. L’ancien ministre Ahmadou Thierno Diallo, qui revendique la paternité de la politique énergétique guinéenne de ces 20 dernières années, distingue 3 fonctions dans la fourniture d’électricité : la production, le transport et la distribution.

En Guinée, il existe un potentiel énorme en matiere de l’hydroélectricité et du solaire. Pour en tirer, cet ancien haut dirigeant de la Banque islamique de développement (BID) recommande deux choses.

“Il faut ouvrir la production au secteur privé parce que nous avons environ 6.000 mégawatts de potentiel d’hydroélectricité et ce potentiel n’est pas exploité et aujourd’hui le solaire avance à grand pas. La Guinée a environ 6000 mégawatts de potentiel hydroélectrique qui n’est pas exploité. Et s’il n’est pas exploité maintenant, il ne le sera pas parce qu’aujourd’hui le solaire avance à grand pas. (…). La centrale solaire, on la construit, au maximum, entre 12 et 20 mois. Tandis qu’une centrale hydroélectrique, les travaux peuvent prendre jusqu’à 7 ans”.

Le secteur électrique doit être modernisé pour répondre aux besoins des citoyens. Cela commence par renforcer le réseau électrique existant et privilégier l’électrification décentralisée, préconise l’expert. “Il y a des grands centres urbains comme Kankan : pourquoi il ne devrait pas y avoir des producteurs indépendants qui vont produire de l’électricité ?”, s’étonne l’ancien ministre.

Pour y arriver, il souligne l’importance d’une gouvernance transparente et efficace dans le secteur de l’énergie. Qui garantit une gestion responsable des ressources et en lutte contre la corruption. “Nous pouvons permettre à des producteurs indépendants de venir créer et construire d’autres lignes alternatives cela donne une clientèle et ça permet également d’électrifier toutes les zones qui vont être sur la ligne”.