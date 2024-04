La 8e édition du Concours Coran Challenge a pris fin ce vendredi 5 avril 2024, marquant ainsi le point culminant d’un événement emblématique pour la promotion de la lecture et la mémorisation du saint Coran en Guinée. Devant les partenaires de Guinée Buzz et un public enthousiaste, les lauréats de cette compétition ont été récompensés pour leur dévouement et leur excellence.

Dans son discours de bienvenue, le responsable de Guinee Buzz, organisateur du concours, a rappelé l’importance de cette initiative dans la promotion de l’islam et du savoir coranique. Il a souligné : “Nous sommes fiers d’avoir ouvert la voie à toutes ces initiatives de promotion digitale du Coran qu’on voit un peu partout en Guinée sur les réseaux sociaux. C’était justement ça notre objectif, que notre concept soit multiplié, recopié et suivi par d’autres. Et MashAllah, le bon Dieu a mis la baraka dans notre prière.”

Cette année, le thème du concours, “Le savoir et les sciences dans le Coran”, a mis en lumière l’importance du Coran comme guide pour la connaissance et la découverte des sciences. À travers ce thème, les organisateurs ont cherché à souligner le rôle fondamental du Coran dans l’éducation et la formation des jeunes générations.

Sur plus de 232 candidatures enregistrées, seuls 27 candidats ont été présélectionnés pour la finale, dont 3 femmes. Les trois lauréats, sélectionnés avec rigueur par un jury compétent, ont été récompensés pour leur mérite et leur engagement envers l’apprentissage et la compréhension du Coran.

Le président du jury, Sankon Abdoulaye, a salué les lauréats pour leur excellence et leur différence par rapport aux années précédentes : “Les lauréats ont mérité avec beaucoup de différence par rapport à l’année dernière. Depuis l’année dernière, nous avons mis en place un plan pour que les lauréats puissent connaître le contenu et l’interprétation du saint Coran qu’ils sont en train de mémoriser. Les trois lauréats ont été vraiment à la hauteur.”

Les trois lauréats, dont une femme, ont reçu des prix en espèces ainsi que des cadeaux de la part des partenaires du concours. Ismaël Rassid Bah a remporté le premier prix avec 8,72 points, suivi par Aboubakri Bah avec 8,41 points et Kadiatou Mohamed Bah, la seule lauréate féminine, avec 7,21 points.

Les partenaires du concours, notamment la Banque Islamique de Guinée et l’ONG Wafrica Guinée, ont exprimé leur satisfaction et leur engagement envers la promotion de l’excellence et du savoir dans la société guinéenne.

“Notre institution bancaire a une politique RSE qui va dans la promotion d’excellence, la science et dans l’accompagnement des personnes démunis. J’ai été vraiment ravi par le niveau d’excellence, le travail abattu par le jury. Ce qui démontre que la Guinée a des jeunes talentueux à encourager”, a déclaré Dr Ibrahima Massaré de la Banque Islamique de Guinée.

“C’est un honneur pour nous d’être là et de continuer d’accompagner cet événement qui dure maintenant depuis 8 ans. Nous félicitons les organisateurs pour la continuité et la persévérance dans le partage de la connaissance de notre belle religion en cette période de Ramadan. Nous sommes vraiment très honorés et espérons pouvoir continuer d’accompagner”, a ajouté Fatou Souaré Anne, directrice exécutive de l’ONG Wafrica Guinée.

Cette 8e édition du Concours Coran Challenge restera gravée dans les mémoires comme un moment de célébration de l’excellence, du savoir et de la foi.