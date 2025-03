Alors qu’il prenait part au lancement des travaux du comité d’experts pour la relecture finale de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, ce jeudi 6 mars 2025, le ministre secrétaire général de la Présidence, Amara Camara, a réitéré la volonté des autorités de la transition de doter la Guinée d’institutions capables de “résister au temps”.

“Il s’agit de bâtir des institutions solides, capables de résister au temps, aux pressions et aux tentations des hommes. Une Constitution robuste constitue un fondement essentiel pour garantir la pérennité de notre démocratie et assurer la protection des droits de tous les Guinéens”, a déclaré le général Amara Camara, ajoutant qu’il est impératif que ce travail entrepris soit bâti sur les principes de transparence, d’intégrité et d’inclusion.

“À cet égard, le Président de la République a pris la sage décision de soumettre l’avant-projet à une relecture par un comité d’experts nationaux reconnus pour leurs compétences et leur savoir-faire. Cela témoigne de son engagement envers l’excellence “, a-t-il rappelé.

S’adressant au comité d’experts, le général Amara Camara à rappeler que l’histoire de la Guinée se trouve dans leur main, avant de les inviter à faire preuve de responsabilité.

“Vous portez une immense responsabilité, car l’histoire de notre pays est entre vos mains. Je vous exhorte à faire preuve d’un patriotisme sans précédent, à dépasser vos intérêts personnels et à placer l’unité nationale au-dessus de tout. C’est ensemble, avec humilité, que nous parviendrons à poser les bases solides d’une Guinée prospère et inclusive. Le temps imparti pour mener à bien cette tâche est limité, mais je tiens à souligner que la qualité de votre travail prime sur la rapidité. Le Président de la République est conscient des enjeux et, si nécessaire, nous serons prêts à proroger la période de relecture afin d’obtenir un résultat à la hauteur de nos ambitions. C’est une démarche de dialogue, de collaboration et de respect mutuel qui va prévaloir. Le travail que vous allez accomplir est d’une importance capitale pour notre pays”, a-t-il souligné.