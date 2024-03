En marge de la journée internationale des droits des femmes, l’ancien président de la république a effectué une sortie via sa page Facebook pour saluer la bravoure de la femme guinéenne et envoyé des piques à la junte au pouvoir.

Pour celui qui a dirigé le pays pendant 10 ans, les dirigeants de la transition ont bafoué tous les acquis démocratiques qu’il a eu tant de mal à instaurer.

« Aujourd’hui, tous ces acquis économiques et sociaux sont substantiellement remis en cause. La Guinée est dominée par des acteurs illégitimes éloignés des règles de la compétence, du patriotisme et de la justice sociale », a-t-il écrit.

Alpha Condé estime qu’il est primordial et salutaire de ne pas céder aux sirènes de ceux qui veulent acheter la conscience de ses compatriotes avec des ressources de la corruption.

« En ces temps difficiles où la mal gouvernance a ruiné l’économie de notre pays et rendus vulnérables par la pauvreté de nombreux citoyens honnêtes, il est très loisible à des équipes animées par des intérêts strictement privés, de distribuer l’argent facile à l’occasion des fêtes, pour distraire ou tromper les masses, dans l’objectif de nourrir des desseins politiques inavoués qui commencent à paraître au grand jour. »

Le président fondateur du RPG arc-en-ciel appelle toutes les femmes guinéennes à rester fidèle à ces idéaux, de lutte pour la justice et la démocratie sociale.

« Soyez en sûr, l’avenir appartient à ceux qui résistent, pas à ceux qui sont inscrits dans tout ce qui relève de l’éphémère ».