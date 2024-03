Afin de lutter contre la déforestation et la pollution de l’environnement, Aguibou Barry, un entrepreneur guinéen basé à Labé, a récemment développé des cuisinières fonctionnant à l’huile de vidange. Cette initiative vise aussi à réduire la dépendance au gaz et à valoriser le recyclage de certaines ressources.

Les cuisinières conçues par M. Barry fonctionnent avec de l’huile usée récupérée gratuitement auprès des garages ou des stations-service. Elles permettent de cuisiner sans émettre de CO2, contribuant ainsi à la réduction des déchets et à la préservation de l’environnement, en évitant le charbon de bois.

“Ces appareils, fabriqués à partir de matériaux locaux tels que les tubes de fer, le grillage et la tôle, sont équipés d’un souffleur électrique alimenté par une batterie rechargeable à l’énergie électrique ou au solaire”, explique M. Barry, gérant de l’entreprise Fapel Guinée. “Ils sont trois fois plus rapides que le gaz. Posséder l’un des modèles conçus permettra à une famille de faire des économies importantes car 1 litre d’huile de vidange peut servir à préparer pendant une heure. Ce qui veut dire, on peut cuisiner le riz (aliment de base en Guinée, ndlr) et la sauce avec un litre d’huile. Et c’est important de savoir que 20 litres d’huile de vidange coûtent 20 mille FG dans les garages où parfois on s’en procure gratuitement”, ajoute M.Barry.

Bien que cette innovation rencontre un vif succès en Guinée et dans d’autres pays africains, tels que le Sénégal, le Mali, la Sierra Leone, le Congo Kinshasa, le Burundi et au Rwanda, le concepteur fait face à des difficultés dans sa production. En particulier, l’acquisition de souffleurs à des prix abordables représente un obstacle majeur, obligeant parfois son entreprise à commander à l’étranger pour maintenir des prix compétitifs.

“95 % de la conception d’une cuisinière à huile de vidange nécessite des matières premières locales qu’on a tendance à trouver facilement auprès des fournisseurs dans les environs”, explique-t-il. “Mais pour faire fonctionner une cuisinière à huile de vidange, il faut un élément essentiel qu’on appelle le souffleur. Cette machine (souffleur) est la base qui réalise la pression d’air dans les conduites de la cuisinière en question. Nous rencontrons des problèmes dans l’obtention de ces souffleurs à un prix moins coûteux car les fournisseurs en possèdent rarement et cela conduit à rehausser le coût des matériaux. Nous sommes donc obligées de commander en Chine pour permettre à nos clients d’acheter le kit à un prix beaucoup plus abordable”.

Malgré ces difficultés, l’initiative d’Aguibou Barry témoigne de l’importance de l’innovation locale dans la protection de l’environnement et la promotion de modes de vie durables.