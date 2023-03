L’alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), a reçu ce lundi 6 mars 2023, au QG de l’UFDG, une délégation du secrétariat général des affaires religieuses. La mission a demandé à l’alliance pilotée par Cellou Dalein Diallo de surseoir à la manifestation prévue pour le 9 mars prochain. Malgré cette démarche pour l’instant la position de cette coalition reste intacte.

Selon le secrétaire général des affaires religieuses, Elhadj Karamo Diawara, l’objectif principal cette tournée dans les sièges des partis politiques est de prévenir d’éventuelles violences en Guinée et des morts d’homme. « Nous avons constaté les tentions chez les uns et les autres. (…) Donc, nous avons jugé nécessaire d’intervenir en tant que religieux. Nous représentons ici toutes les confessions religieuses en Guinée. Nous avons attiré l’attention des gens, de les écouter, identifier tous les points divergents. Nous avons terminé hier avec le RPG arc-en-ciel, aujourd’hui avec l’ANAD et nous allons partir à l’UFR pour les écouter. Nous sommes très optimistes et espérons qu’un résultat favorable sera trouvé. Nous allons transmettre le message au premier ministre pour voir comment nous pouvons rapprocher les idées pour que les gens se retrouvent autour de la table de dialogue dans le cadre de l’apaisement pour le bien-être de tous les guinéens».

Au nom de l’ANAD, Diabaty Doré, président du parti Rassemblement pour la république (RPR), a réitéré la position de leur alliance quant à un éventuel report de ladite manifestation.

« Ils nous ont demandés de surseoir à notre manifestation du 9 mars, de leur accordé un peu du temps pour que les acteurs puissent se retrouver autour d’une même table afin de parler de la réussite de la transition. À notre tour, nous les avons fait savoir que le problème ce n’est pas nous, parce que depuis le 5 septembre 2021, nous avons demandé le dialogue et jusqu’à présent les vrais acteurs ne se sont pas retrouvés autour de la table. Pour que nous puissions surseoir à la manifestation, il faut que toutes nos revendications soient prises en compte. Sans ces préalables croyez-moi que la manifestation reste maintenue. C’est non négociable ».

Après l’ANAD, la délégation du SGAR, conduite par Elhadj Karamo Diawara, se rendra au siège du parti l’Union des forces républicaines de l’ancien premier ministre, Sidya Touré.