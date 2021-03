Dans un complexe sportif Mohammed V vide, le Wydad Athletic Club s’est imposé tranquillement face au Horoya Athletic Club grâce à des buts d’Ayoub El KAABI et de Simon NSUVA.

A l’image de ces précédents voyages dans le royaume chérifien, le champion de Guinée n’a pas existé face à une équipe Wydadi pleine de maîtrise.

Sur une action soigneusement élaborée, Walid El KAARTI trouve El KAABI au second poteau qui reprend de façon acrobatique le centre de son coéquipier et bat le jeune Moussa CAMARA pour l’ouverture du score (1-0, 19’). Dans les minutes qui suivent, les marocains multiplient les initiatives et ne sont pas loin de faire le break, à l’image du jeune ELLAFI qui voit son tir passé très près du montant droit.

En début de seconde période, le Horoya AC lance Ocansey MANDELA et le défenseur burkinabé Abass TRAORÉ à la place d’Alseny SOUMAH et d’Abou Mangué CAMARA, ce semblant de réajustement permettra au Horoya AC de mieux contenir son adversaire sans pour autant pouvoir l’inquiéter devant.

En fin de match, le Wydad, sur coup de pied arrêté comme il l’affectionne, fait le break par l’intermédiaire de Simon NSUVA (entré en cours de jeu) pendant que la défense guinéenne jouait le hors-jeu (2-0, 89’).

Cette victoire aisée du Wydad conforte sa place de leader du Groupe C avec 9 points désormais. Le Horoya AC et Kaizer Chiefs suivent avec 4 points chacun. Et les angolais de Petro Atletico de Luanda ferment la marche avec un 0 point.

