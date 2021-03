Promu définitivement en équipe première du FC Barcelone, le jeune espagnol d’origine guinéenne Ilaix Moriba KOUROUMA a célébré cette bonne nouvelle en s’offrant son premier but en Liga et devient le 5e plus jeune buteur de l’histoire du club en Liga.

Après des débuts remarqués avec le groupe professionnel du FC Barcelone, Moriba KOUROUMA semble ne plus vouloir s’arrêter. Il s’est offert ce samedi lors de la victoire (2-0) face à Osasuna, son premier but en Liga après ses deux passes décisives (en 5 apparitions). Il est devenu par la même occasion le 5e plus jeune buteur de l’histoire du club dans cette compétition.

Formé à la Masia, le joueur de 18 ans qui n’a effectué ses débuts professionnels qu’en janvier marche actuellement sur l’eau. Et risque fort d’échapper à la sélection nationale guinéenne.

Né en Guinée, Moriba a représenté l’Espagne dans les différentes sélections de jeunes et a déjà décliné une première convocation du Syli National de Guinée. Une histoire qui ressemble de plus en plus à celle de Paul Pogba, qui s’est en fin de compte, vu plus grand pour la Guinée.

En attendant, il fait les beaux jours du FC Barcelone et suscite l’intérêt de quelques cadors européens…

