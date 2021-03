Les viols sur mineures ne cessent de gagner du terrain dans la région de la Labé. Le présumé violeur de trois mineures le week-end dernier à Domby, secteur du quartier Daka 1, avait été arrêté et remis à la gendarmerie régionale. Mais il s’était échappé avant de se faire rattraper une nouvelle fois par celui-là même qui l’avait déposé à la gendarmerie la première fois.

Ibrahima Kalil Diallo a été appréhendé à nouveau grâce à la collaboration des jeunes de Domby. La veille, il avait réussi à s’échapper de la gendarmerie régionale où il était détenu, dans des conditions non élucidées. Cette fois-ci c’est à la gare routière de Doghora qu’il a été trouvé en attente de l’heure du départ du véhicule qui devait l’amener hors du centre urbain.

Le chef du secteur Domby revient sur les circonstances de la nouvelle arrestation du présumé violeur: « J’ai continué les investigations et je suis toujours resté en contact avec le jeune qui me donnait des informations. En suivant ces informations je suis venu trouver le mis en cause en train de prendre du café noir. C’est ainsi qu’on l’a arrêté. Puisque au préalable je l’avais envoyé à la gendarmerie. Il a été relâché. J’ai décidé de l’amener cette fois-ci chez le procureur. »

Il affirme que le « pédophile » a été arrêté mis sous mandat de dépôt en attendant son procès: « Il se trouve actuellement à la prison. On a amené les trois mineures victimes de viol par ce dernier pour les examens. Ce sont ces examens qui prouvent déjà qu’il y a eu contact entre le violeur et ces fillettes. Donc on attend la procédure suivante. C’est à la justice de trancher. On va rencontrer le procureur pour connaître la suite à suivre. »

Pour rappel, le présumé violeur avait enfermé les mineures dans la chambre d’un ami à lui avant d’abuser d’elles. Après un long moment d’absence, les parents des petites filles, inquiets, ont saisi le responsable du secteur. C’est au moment de leur échange que ces dernières sont rentrées à domicile.

« Les petites sont venues nous trouver là-bas alors on leur a demandé où elles étaient. L’une des fillettes nous a expliqué qu’il y a un monsieur, un voisin, qui les a appelées et que depuis ce monsieur les a enfermées dans une chambre vers 20h« , a expliqué le chef du secteur Domby.

Une source judiciaire affirme la présence de Kalil Diallo à la maison centrale de Labé. L’instruction de son dossier est en cours.

Tiguidanké DIALLO, correspondante Guinee360 à Labé