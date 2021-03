Jusque-là dans le cercle restreint du leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, Alpha Boubacar bah annonce son retrait momentané de l’espace politique pour des raisons personnelles.

Il est désormais ancien Conseiller en charge des questions extérieures du président de l’UFDG, principal opposant au régime d’Alpha Condé.

Invité dans son émission » On refait le monde » sur Djoma FM, Alpha Boubacar Bah dit avoir décidé de mettre en pause sa vie politique.

«Quand je dis, je me retire de la vie politique, cela veut dire que je ne vais pas ailleurs, en tout cas pour faire la politique. À la fin de 2006, j’ai été amené à prendre une décision. (….). Je voulais m’engager en politique, il y avait Bâ Mamadou qui avait son parti politique. Il y avait le RPG d’Alpha Condé qui était une grande formation politique de l’opposition si je devais prendre une décision, c’est en ce moment, je suis rencontré Cellou Dalein Diallo qui n’avait pas de parti politique. Je pris le risque d’aller avec lui. Et j’ai dit que c’est de faire une pause. Je peux me réveiller un bon matin et dire, je reprends mes activités. Je peux même créer le mien, pourquoi pas ? Pour l’instant, permettez-moi pour ne pas rentrer dans les détails. A partir de la semaine prochaine je pourrais le faire», a-t-il annoncé.

A la question de savoir est-ce que cette décision a été prise suite à la défaite de Cellou Dalein Diallo à la dernière élection présidentielle du 18 octobre 2020, l’ancien coordinateur de la cellule de la Communication de l’UFDG répond.

«Ce n’est pas une affaire de gagner ou de perdre une élection. Je ne suis pas allé à l’UFDG disant que forcément, il faut que Cellou Dalein Diallo soit président de la République. On s’est battu pour des valeurs, on va continuer à le faire peut-être sous d’autres formes. J’ai réfléchi mûrement, j’ai décidé de donner une nouvelle page de ma vie. Je ne m’occupe pas de ma famille, de ma carrière professionnelle. Donc ma décision est intervenue après.» a-t-il conclu.