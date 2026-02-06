Un attentat-suicide a frappé, ce vendredi 6 février 2026, une mosquée chiite d’Islamabad, au moment de la prière hebdomadaire. Le bilan provisoire fait état d’au moins 30 morts et plus de 130 blessés, selon des sources sécuritaires.

D’après une source policière citée par France 24, relayant l’AFP, l’attaque est survenue alors que les mosquées du pays étaient bondées à l’occasion de la grande prière du vendredi. Les autorités n’excluent pas une aggravation du bilan. La mosquée visée est située dans le quartier de Tarlai, dans la capitale pakistanaise.

Un précédent décompte faisait état de 20 morts et 90 blessés.

Une source sécuritaire, s’exprimant sous couvert de l’anonymat, a indiqué à l’AFP que l’explosion était bien le fait d’un attentat-suicide. « L’assaillant a été bloqué à l’entrée et s’est fait exploser », a précisé cette source.

Pour rappel, le Pakistan est un pays à majorité sunnite, mais la communauté chiite représente entre 10 et 15 % de la population. Elle est régulièrement la cible d’attaques meurtrières revendiquées ou attribuées à des groupes jihadistes au cours des dernières années.