Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran ont officiellement débuté ce vendredi 6 février à Mascate, capitale du Sultanat d’Oman. Ces discussions marquent une nouvelle tentative de rapprochement entre Washington et Téhéran, dans un contexte diplomatique tendu. Si la République islamique accepte d’échanger uniquement sur son programme nucléaire, les États-Unis souhaitent élargir l’agenda à d’autres dossiers sensibles, notamment le programme de missiles balistiques iraniens.

Selon l’agence de presse iranienne, le ministre des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, est arrivé tôt ce vendredi à Mascate pour prendre part aux négociations.

La délégation américaine est conduite par Steve Witkoff, envoyé spécial du président des États-Unis, accompagné de Jared Kushner.

Initialement prévues en Turquie, les négociations ont finalement été délocalisées à Oman à la demande de Téhéran, qui souhaite circonscrire les discussions à la seule question nucléaire. De son côté, Washington insiste pour inclure le dossier des missiles balistiques dans les échanges.

D’après l’agence officielle iranienne IRNA, le ministère omanais des Affaires étrangères a indiqué dans un message publié sur son compte X : « Dans le cadre des négociations organisées par le Sultanat d’Oman concernant le dossier nucléaire iranien, Son Excellence Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi, ministre des Affaires étrangères, a tenu ce matin des consultations séparées avec la délégation iranienne conduite par Son Excellence le Dr Seyed Abbas Araghchi, ainsi qu’avec la délégation américaine conduite par Steve Witkoff, envoyé spécial du président des États-Unis, et Jared Kushner. »