Au cœur du marché d’Enta, l’un des plus importants de la commune de Tombolia, une épaisse fumée toxique a envahi les lieux depuis l’aube, suscitant inquiétude et indignation. Situé sur l’axe très fréquenté menant vers Enta-T6, ce centre névralgique du commerce local est confronté à une situation préoccupante, provoquée par la calcination d’ordures ménagères entassées dans un bac à déchets débordant, installé en pleine chaussée.

Visible à plusieurs centaines de mètres, cette pollution entrave fortement la circulation des piétons et des véhicules. Commerçants, clients et riverains sont contraints de se couvrir le nez pour tenter de se protéger des émanations nauséabondes et des déchets en combustion.

Marchand au marché d’Entag, Fodé Moussa Sylla décrit une situation devenue incontrôlable. « Ce qui est à l’origine, actuellement, il y a des personnes qui n’avaient pas l’habitude de jeter des ordures, qui viennent désormais les déposer ici. Quand le bac à ordures est rempli, certaines personnes déposent même les ordures au milieu de la route. Cette fois-ci, comme les ordures ont débordé, quelqu’un est venu mettre du feu, on ne peut même pas respirer, car l’odeur est vraiment nauséabonde. C’est depuis 5h du matin que des individus ont mis du feu ici.»

Du côté des vendeuses, l’inquiétude est tout aussi palpable. Bintou Camara, vendeuse d’oranges, dénonce les conséquences directes de cette pollution sur leur santé. « Nous sommes vraiment asphyxiés et contaminés. Les gens doivent arrêter de déposer des ordures sur la route. Avec cette fumée, forcément on est tous malade aujourd’hui, car il y a toutes sortes d’ordures ici. Pire, nous sommes toutes enrhumées ici. Quiconque fréquente ici aujourd’hui, ira forcément avec la maladie. »

Même constat pour N’mah Bangoura, vendeuse au marché d’Entag, qui interpelle directement les autorités locales. « Les ordures ne finissent jamais au marché d’Entag. Les autorités n’ont qu’à faire tout possible de déplacer ce bac à ordures placé au milieu de la route. »

Sur place, nos tentatives pour recueillir la version des administrateurs du marché au sujet de cette situation sont restées vaines. En attendant une réaction des autorités compétentes, commerçants et usagers continuent d’exercer et de circuler dans un environnement jugé dangereux pour la santé publique.