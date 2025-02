La cinquième journée de la Ligue 1 a pris fin, ce mercredi 5 février 2025, dans les différentes pelouses du pays. Cette cinquième sortie des 14 clubs de l’élite est marquée par le premier succès de la saison de l’AS Kaloum, les succès des leaders et le nul entre le Milo FC et le Horoya AC.

L’AS Kaloum s’impose enfin

Après quatre défaites de suite, l’Association Sportive de Kaloum a enregistré sa première victoire de la saison, ce mercredi, à domicile face au Wakriya AC de Boké. Au stade de la mission, les Kaloumistes se sont imposés sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Mohamed Lamine Soumah (55′ et 91′).

Les hommes de Désiré Fokou enregistrent donc leurs premiers points de la saison, mais restent tout de même à la 13ème place du classement après 5 matchs joués.

Les leaders, l’Ashanti GB de Siguiri et le Hafia FC enchaînent

Respectivement premier et deuxième au classement général, la SAG de Siguiri et le Hafia FC ont enchaîné des succès lors de cette 5ème journée.

A domicile, au stade M’Balou Mady Diakité GLAO de Kankan, L’Ashanti de Siguiri a dominé la Flamme olympique (1-0) grâce à la réalisation de Amadou Diallo à la 70ème. Après sa 4ème victoire de la saison, le club de Siguiri reste leader du championnat avec 13 points.

De son côté, le dauphin, le Hafia FC était en déplacement dans le Kakandé pour affronter le Club Industriel de Kamsar. Dans ce match, c’est les locaux qui ont ouvert le score grâce à N’Famady Soumah (36′). En seconde période, grâce à des réalisations de Mohamed Bangoura (81′) et Lamine Dramé (83′), le vice-champion en titre a égalisé et a arraché la victoire à 7min de la fin du temps réglementaire. Le Babata enregistre donc son 4ème succès de la saison et occupe la deuxième place avec 12 points.

Pas de vainqueur dans le duel entre le Milo FC et le Horoya AC

Le champion en titre recevait, ce 4 février le Horoya AC sur sa pelouse, au stade M’Balou Mady Diakité de Kankan. Cette rencontre entre géants de l’élite s’est soldée par un match nul un but partout (1-1). Avec le même nombre de points (7 unités), le Milo et le Horoya sont respectivement 7ème et 5ème au classement général.

Les autres résultats de la J5

Rennaisssance FC vs Guinée Foot-Élite (3-0)

ASM Sangarédi vs RCCK (0-0)

Loubha FC vs Académie Soar (1-0)