La première manifestation pour exiger le départ de la junte et la mise en place d’une transition civile s’est soldée par un mort, plusieurs blessés et des nombreuses arrestations, ce lundi 6 janvier 2025.

Dans une déclaration publiée au terme de la journée, les Forces vives se félicitent de constater que les citoyens ont participé à la manifestation.

Cependant, les organisateurs déplorent le cas de mort et les blessés enregistrés en dépit du caractère “pacifique” de la manifestation.

Ils dénoncent également des cas d’arrestations de citoyens, y compris des mineurs, ainsi que de responsables du parti de l’UFDG.

Condamnant cette répression violente, les Forces vives de Guinée rassurent les populations que ces crimes ne resteront pas impunis.

“Les Forces Vives de Guinée exhortent tous les Guinéens épris de justice, de liberté et de démocratie à rester mobilisés pour continuer d’exiger avec la plus grande combativité le départ de la junte et la mise en place d’une transition civile”, lit-on dans la déclaration des Forces vives.

Elles rappellent que “quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient automatiquement mûr pour l’esclavage”, ont elles averti tout en espérant que cela ne sera pas le cas du “peuple fier de Guinée.