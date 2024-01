L’artiste chanteur guinéen Mohamed James Azaya en fervent supporter du syli national, s’est exprimé à travers son compte Facebook sur la pression qui pèse sur l’équipe nationale guinéenne attendue à Abidjan.

Alors que les yeux des supporters sont rivés sur les poulains de 𝙺𝚊𝚋𝚊 Diawara, les attentes et la pression montent du jour au lendemain. À cette occasion le messie de la musique populaire guinéenne, Azaya lui s’est transformé en défenseur du syli national. Cette équipe malheureusement qui fait point l’unanimité et qui fait l’objet de nombreuses critiques de parts et d’autres au sein de l’opinion publique. Face à cette situation Azaya a pris son bâton de pèlerin pour passer le bon message à tous.

« Cette CAN là hein, c’est SYLI ou rien. Qu’on gagne ou pas, on acceptera aucune pression sur nos joueurs. Ensemble donnons la force à notre équipe et encourageons nos joueurs, cela nous aidera beaucoup », suggère-t-il

Il faut noter que ce message fort de l’auteur du titre “Fausse de vie” est lancé à l’endroit de détracteurs du Syli à quelques jours de la coupe d’Afrique. “Syli hier, Syli aujourd’hui, Syli demain et Syli pour toujours”, ajoute l’artiste.