Les restrictions de l’Internet et la liberté d’expression en Guinée irritent la colère du président de l’association de l’ordre des avocats de Guinée. A l’occasion de son discours de nouvel an, le président du barreau Me Mamadou Saliou Souaré Diop a interpellé le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de droit de l’homme, Alphonse Charles Wright sur cette violation de droit à l’information.

« Le barreau en sa qualité de premier activiste en la matière et porte-voix des sans voix, voudrait attirer respectueusement votre attention, sur le respect du droit à l’information de nos concitoyens, de la liberté de la presse et de la liberté d’opinion », a-t-il indiqué au ministre Alphonse Charles Wright.

Face à cette décision incomprise du gouvernement de la transition, le patron du barreau rappelle que « toute privation » du citoyen de ses droits, de s’exprimer librement et de participer aux débats publics, « est une violation des dispositions de la charte de la transition qui est notre loi fondamentale ».

Il a saisi également cette opportunité pour solliciter au département de la Justice, un soutien par la construction de la Maison du barreau et de son école qui constituent pour les avocats un impératif pour la qualification de leur profession.

« L’État est en droit de restreindre lorsque l’exercice des libertés porte à une atteinte grave à la paix et à la quiétude », répond à son tour le ministre de la Justice et des droits de l’homme.

Il faut rappeler que depuis plus de 40 jours, les réseaux sociaux sont bloqués en Guinée et plusieurs médias sont fermés.