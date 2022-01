A la veille de son départ de la capitale rwandaise où elle a effectué son stage de préparation, l’équipe nationale guinéenne vient de déceler deux nouveaux cas de COVID-19.

Le préparateur des gardiens, Kemoko CAMARA et le défenseur Michael DYRESTAM ne se rendront pas directement au Cameroun avec le reste du groupe, en tout cas, pas pour le moment. Le joueur et l’entraîneur ont été testés positifs au COVID-19. Ils resteront à Kigali quelques jours de plus, le temps que leur état de santé évolue.

Le Syli arrivera ainsi à son QG de Baffoussam avec un groupe de 26 joueurs…

@JeuneElhadj